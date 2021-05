14 Maggio 2021

POLIZIA LOCALE

La sfida è rendere Perugia «più serena e sicura». Una sfida lanciata dall'assessore alla Sicurezza, Luca Merli, che inizia domenica e termina (almeno in questa fase iniziale) il 31 dicembre. Una sfida che vede ancora più in trincea gli agenti della polizia locale, diretti da Nicoletta Caponi, chiamati ad aumentare un'attività di controllo del territorio già importante per via dei controlli anti-Covid.

Il progetto, dal costo di 288mila euro (verranno usati per finanziarlo anche i proventi delle multe) si concretizza in un incremento di pattuglie soprattutto nelle fasce orarie più critiche ma anche durante i giorni festivi ed è articolato in più fasi.

Anzitutto le «misure a garanzia della sicurezza stradale e urbana»: oltre 800 controlli, spalmati su 2-3 pattuglie al giorno di media, per garantire soprattutto in orario notturno il rilevamento di incidenti, la verifica del rispetto delle norme Covid e «delle segnalazioni attinenti a fenomeni di insicurezza urbana, per sgravare le forze di polizia a competenza generale e permettergli di dedicarsi ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica». Un'attività che, secondo le previsioni del progetto, impegnerà complessivamente sessanta agenti.

Novantuno saranno invece le «risorse umane» della polizia locale complessivamente impegnate nel «controllo della sicurezza delle aree più sensibili della città attraverso postazione fissa, anche mediante la videosorveglianza, con particolare riferimento all'attività di prevenzione e contrasto di episodi di microcriminalità e degrado, in sinergia con le pattuglie in servizio esterno». Va ricordato che sono 325 le telecamere installate in totale nel territorio comunale. Nel progetto è prevista la «presenza di un operatore 24 ore al giorno presso la postazione di guardia di Palazzo dei Priori» e il «supporto delle forze di polizia nelle 24 ore e in particolare nelle ore notturne, anche attraverso specifiche attività di pattuglia».

Altro punto molto importante sarà la presenza della polizia locale alle manifestazioni pubbliche e i controlli serali negli esercizi pubblici: ne sono previsti duecento fino a fine anno.

