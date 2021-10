Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

L'ALLARME

Strade da incubo. Una conta impressionante di incidenti mortali e feriti lungo le strade di Perugia e dintorni, con la giovanissima vita spezzata di Alessio Galletti (18 anni a maggio) martedì sera a San Martino in Colle a rappresentare l'ultimo dei 25 drammi solo dall'allentamento del lockdown e che superano quota trenta dall'inizio dell'anno.

Un allarme che però lungo le strade è quotidiano. Conseguenza di una serie di imprudenze, di un mondo che corre sempre più veloce e anche dell'utilizzo non corretto dei social network e dei dispositivi elettronici quando si è alla guida. E a farne le spese in alcuni casi diventano persone che stanno camminando per la strada, pedoni che si trovano a passare nel posto sbagliato e al momento sbagliato.

Ne sono testimoni due persone, un uomo e una donna, che poche ore dopo essersi sparsa la notizia della drammatica fine di un'altra giovanissima vita in questi mesi scioccanti lungo le strade sono rimasti vittime di investimento da parte di due automobilisti alla guida delle proprie vetture.

Secondo quanto si apprende, i due investimenti sono avvenuti a poche ore di distanza ma in due zone molto distanti tra di loro, uno a Ponte San Giovanni e l'altro in zona Trasimeno. Le due vittime, come detto un uomo e una donna, sono arrivate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia e curate dal personale medico sanitario: entrambi se la caveranno con qualche settimana di prognosi, ma se la sono vista davvero brutta e hanno rischiato la morte.

Strade caos: i carabinieri bloccano due potenziali pirati della strada. Persone cioè alla guida di un mezzo in condizioni assolutamente non in grado di esserlo, perché ubriachi. Durante controlli del territorio effettuati in centro e nella zona di Corciano, i carabinieri hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza un autotrasportatore di 35 anni, incensurato e un operaio 69enne già noto alle forze dell'ordine, entrambi residenti a Perugia. «Nella circostanza i due uomini, controllati alla guida delle loro autovetture, sono risultati positivi all'accertamento etilometrico, con valori superiori alla norma» fanno sapere i carabinieri.

Tornando al dramma del giovanissimo Alessio, per domani è prevista l'autopsia da cui sono attese risposte importanti da incrociare con gli elementi raccolti dagli agenti della polizia locale. Due donne, una delle quali vive a poche centinaia di metri dalla casa del ragazzino, sono indagate per omicidio stradale.

Michele Milletti