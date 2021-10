Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

DOMENICA

Una passeggiata alla scoperta degli oratori cittadini. Domenica, alle 10, inaugura un nuovo appuntamento fisso per la programmazione culturale cittadina: la visita guidata La via degli oratori.

La prima domenica di ogni mese luoghi solitamente inaccessibili che, per l'occasione, tornano ad aprire le porte e stupire con le storie e le meraviglie artistiche che custodiscono. Veri e propri scrigni d'arte, simbolo di identità di questo antico borgo, che ogni mese, in via del tutto eccezionale, riapriranno le loro porte invitando la cittadinanza alla loro riscoperta grazie ad una visita guidata.

La visita guidata La via degli oratori è un viaggio nel tempo percorrendo Porta Sole fino a scendere a Porta Sant'Antonio e Porta Pesa per raccontare la storia della città. Tre gli oratori che, solitamente chiusi, apriranno le loro porte accogliendo i visitatori.

IL PROGRAMMA

Si parte da piazza Piccinino con una visita all'oratorio della Confraternita della Morte. Lo scopo principale della Confraternita era in origine l'opera di misericordia consistente nel seppellire i morti, in particolare coloro a cui nessun altro avrebbe provveduto: i poveri e i giustiziati.

Scendendo lungo via Bontempi, la visita continuerà nel borgo di Sant'Antonio, al centro di una valorizzazione messa in campo agli abitanti del quartiere. Qui sarà possibile visitare gli oratori di San Benedetto, appartenuto alla Confraternita dei disciplinati benedettini, e i suoi dipinti a grottesche con riquadri che raffigurano la via di santi e paesaggi.

Il tour si concluderà poco più avanti con la visita all'oratorio di Sant'Antonio Abate, tornato al suo splendore dopo il restauro seguito dall'associazione di quartiere.

Per informazioni e prenotazioni contattare 371 3116801. Per l'ingresso negli oratori serve il green pass o un tampone eseguito 48 ore prima del tour.

