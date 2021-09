Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

L'INTERVISTA

GUBBIO Il centro storico è sotto pressione, tra chi vorrebbe viverlo appieno e chi denuncia i peggiori eccessi. Il sindaco Filippo Mario Stirati si ritrova accerchiato da aspettative e sensibilità diverse: «Le esternazioni sono legittime e vanno ascoltate. I tremila residenti sono un patrimonio da tutelare, rappresentano il 10 per cento della popolazione. Il nostro è un centro vivo, non musealizzato. Vivo deve anche significare vivibile, e va ricercata una combinazione virtuosa tra residenza, commercio, artigianato, turismo, giovani e attività dei locali».

Si può arginare il degrado?

«Degrado è esagerato, basta ascoltare i turisti che descrivono Gubbio come ordinata, pulita, accogliente. Ci sono vie e vicoli che in alcuni momenti vengono trasformati in maniera inaccettabile a livello di decoro e rispetto. Le criticità sono legate pure alla pandemia, visto che i giovani non hanno ritrovi alternativi».

I residenti si aspettano provvedimenti.

«Esiste già un quadro di regole definite dalla nazionale e invitiamo continuamente a rispettarle. Possiamo contare su una pattuglia di vigili e una di carabinieri, è evidente che le forze in campo sono insufficienti e non a caso da anni chiediamo un Commissariato di Polizia. Controlli e sanzioni ci sono, ma credo che il problema sia pure educativo, sanitario, sociale e culturale. Vogliamo implementare anche la videosorveglianza, con interventi mirati in alcune strade e vicoli critici. Pensiamo a limiti su orari dei locali, alla somministrazione e consumo degli alcolici all'aperto».

I residenti sono pronti a costituire un comitato. Come risponde?

«Credo che sia preferibile un patto che coinvolga tutti i soggetti coinvolti, quindi residenti, gestori dei locali e giovani. Su questo lavoreremo da subito per preparare al meglio la prossima stagione».

Massimo Boccucci