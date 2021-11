Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

ONORIFICENZE

Oggi pomeriggio, al salone Bruschi della prefettura, cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro alla presenza dei prefetti di Perugia e Terni, Armando Gradone ed Emilio Dario Sensi. Sono 37 in tutto, sia per l'anno scorso che per il 2021. Questi gli insigniti per il 2020: Enzo Alunno (Passignano), Moreno Arcelli (Perugia), Paolo Boschetto (Terni), Maurizio Calisti (Campello sul Clitunno), Alfio Ciribuco (Terni), Mario Del Bianco Barbacucchia (Assisi), Giampiero Faina (Perugia), Stefania Fioroni (Gubbio), Mario Liparoti (Perugia), Saverio Maitini (Perugia), Manuela Mancini (Santa Maria degli Angeli), Adriano Saltalippi (Perugia), Antonio Santoni (Sellano), Moreno Tanariva (Marsciano), Sergio Traversini (Città di Castello), Elena Tulli (Foligno). Questi invece gli insigniti per il 2021: Cadiuscia Agostinelli (Passaggio di Bettona), Maria Augusta Angeli (Avigliano), Andrea Angiolini (Sansepolcro), Maurizio Ascani (Massa Martana), Roberta Baiocco (Assisi), Franca Belli (Terni), Nerio Centanni (Terni), Cesare Cesarini (Roma), Donatella Ciofetta (Perugia), Paolo Clementi (Todi), Loredana Fabbri (Terni), Stefano Falasca (Trevi), Giancarlo Flussi (Perugia), Gigliola Forti (Terni), Paolo Grasselli (Perugia), Maurizio Lestini (Perugia), Mauro Marchionni (Perugia), Valter Meniconi (Giano dell'Umbria), Gianfranco Pecetta (Palazzo d'Assisi), Gabriele Servilli (Terni), Tapperi Goffredo (Umbria). Saranno presenti anche i prefetti di Perugia e Terni, Armando Gradone ed Emilio Dario Sensi.