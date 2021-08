Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

LA CITTÀ CHE CAMBIA

In attesa della partenza dei cantieri per la rivoluzione del fronte stazione, a Fontivegge e dintorni i riflettori sono puntati sugli interventi in corso. Come quello nel versante Bellocchio che porterà presto a diventare realtà il nuovo accesso alla stazione ferroviaria. Continua il viaggio del Messaggero nel cuore dei lavori di Fontivegge dopo il quadro generale tracciato nei giorni scorsi con il sindaco Andrea Romizi, che a margine dell'inaugurazione dell'orologio della Perugina al sovrappasso di via Angeloni ha parlato degli interventi al via a breve ed ha assicurato impegno costante per quella fetta di città anche in fatto di sicurezza. Intanto l'attenzione è alta per i cantieri aperti. Come appunto quello tra via Sicilia e il Bellocchio. A fare il punto, assieme ai tecnici del Comune, è l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini che spiega la situazione. «Per quanto riguarda il sottopassaggio, i lavori strutturali sono ultimati all'80 per cento. Sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione dei marciapiedi nel lato di via Sicilia». L'intervento, nella fase successiva, prevede la realizzazione di una nuova rampa e di una scalinata di accesso da via Sicilia. Come indicato anche nelle schede dei progetti, l'ingresso alla stazione dal quartiere del Bellocchio, oltre alla piazza inclinata collegata al sottopasso esistente che viene riqualificato, prevede anche l'inserimento di nuove telecamere di sorveglianza. In corso anche il cantiere della pensilina tra l'area dei bus e stazione minimetrò e la stazione ferroviaria. Un'opera proprio non ancora ultimata, ma in questi giorni al centro di un acceso dibattito. Sono in corso i lavori per la realizzazione della struttura metallica e della copertura, con successiva pavimentazione, per il nuovo collegamento pedonale. Nel versante della zona bus, è previsto anche un impianto semaforico. Poi, probabilmente entro la Primavera 2022, scatteranno la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, antistante la stazione ferroviaria, il nuovo bus terminal a ridosso del minimetrò e il recupero dell'ex scalo merci. Cantieri importanti anche per l'impatto che avranno, consegnando alla città e ai turisti un'immagine diversa del territorio. «Si tratta di interventi importanti spiega l'assessore Numerini - che avranno ricadute significative in tutta l'area, attraverso un progetto che mette insieme le risorse del Bando periferie con quelle di Agenda Urbana, volto alla riqualificazione urbanistica dell'area e al miglioramento della sua vivibilità». Vivibilità intesa anche come migliori collegamenti. Il progetto prevede, per il versante Bellocchio, una Zona 30 e una pista ciclopedonale che collegherà la stazione con il parco Vittime delle Foibe prima e il parco Chico Mendez poi. Da lì, grazie ad ulteriori progetti in fase avanzata, con l'ospedale e la zona di Capanne. Una rivoluzione della viabilità dolce al centro del dibattito anche ieri nel question time i consiglio comunale.

Riccardo Gasperini