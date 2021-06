QUI FONTIVEGGE

Aggredito all'alba, davanti al Frecciarossa in partenza, da un nigeriano che voleva salire sul treno ma senza biglietto: è successo ieri mattina, e il capotreno 47enne è finito in ospedale con un braccio fratturato. Il nigeriano è stato messo in stato di fermo dopo l'intervento dei carabinieri.

«Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore è stato aggredito da un malintenzionato che gli ha procurato gravi lesioni, tali da dover ricorrere a cure ospedaliere. Le Organizzazioni sindacali esprimono vicinanza e solidarietà al lavoratore vittima del drammatico episodio augurandogli una pronta e tempestiva guarigione. Ancora una volta, ci ritroviamo a denunciare il problema annoso della sicurezza a bordo treno, rischio cronico ed al quale continua ad essere esposto il personale di scorta ai treni delle società di trasporto. Da tempo denunciamo e condanniamo tali atti, nel contempo auspichiamo il coinvolgimento di tutti i soggetti e istituzioni interessate, in quanto il degrado dei luoghi di lavoro frequentati dal personale mobile e del personale delle stazioni, nel corso dell'espletamento della propria attività, sta diventando sempre più motivo di preoccupazione tra i lavoratori interessati. Il degrado degli ambienti ferroviari è un problema sociale, che coinvolge oltre che i lavoratori anche i cittadini ed è per questo motivo che servono urgenti e concrete risposte strutturali al problema».

Sempre a proposito di Fontivegge, un 35enne marocchino è stato sorpreso dai carabinieri a spasso per il parco di via del Macello: era stato espulso, e invece che stare in Marocco era alla stazione. I carabinieri nell'ultimo fine settimana hanno arrestato anche uno spacciatore tunisino, che aveva un ordine di carcerazione per oltre due anni.



Martedì 15 Giugno 2021, 05:01