Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

Stasera Cristina Donà regalerà un live molto particolare al Rework Club di Sant'Andrea delle Fratte, presentando i brani del suo ultimo lavoro deSidera nel giorno d'uscita ufficiale (inizio alle 21.30). Non un concerto ma un incontro tra racconti e canzoni, accompagnata da Saverio Lanza con il cantautore perugino Emiliano Pinacoli a moderare.

Cosa è cambiato dal suo ultimo disco?

«Sembra veramente un altro mondo. Per fortuna ho ereditato da mia mamma una capacità di adattamento che trovo molto preziosa. I brani sono stati scritti prima della pandemia ma il modo in cui ci siamo trovati a vivere era già sintomatico».

Ad esempio?

«La strana frenesia che soffriamo, in perenne rincorsa di noi stessi».

Quindi è un album molto legato ai nostri tempi?

«La società sulla quale si è abbattuto il virus resta il tema su cui riflettere. Penso allo spaesamento che ho vissuto quando tutto è ripartito: perché la velocità era addirittura maggiore rispetto a quando è arrivato il virus».

Quindi deSidera è un inno al cambiamento?

«In un certo senso. Continuo a immaginare che ci sia qualcuno che ha voglia di cambiare e presentare soluzioni interessanti».

Come è nata l'idea del crowdfunding?

«Da un'analisi fatta con Gianni Cicchi e Saverio Lanza. Abbiamo deciso di affrontare questo processo consapevoli che fosse molto complesso».

Esperienza positiva?

«La risposta è stata incredibile, con dimostrazioni di affetto sopra le aspettative. Io ho fatto del mio meglio, ma era pur sempre una scommessa. Siamo stati premiati».

Come sono stati premiati anche i suoi fan

«Beh, tra le varie ricompense c'era anche quella di ospitare l'incontro che faremo al Rework».

Cosa accadrà?

«Quello che succederà è in parte imprevedibile. Ci sarà un'intervista, poi io e Saverio suoneremo una buona parte delle canzoni del nuovo disco ma anche brani del passato».

Il pubblico avrà l'occasione di dialogare con lei?

«Soprattutto nella seconda parte andremo a braccio assecondando gli umori e le curiosità del pubblico. Oltre alle canzoni racconteremo anche il dietro le quinte delle canzoni. Vorrei che le persone andassero a casa riportando con sé qualcosa a cui sono particolarmente affezionati».

Michele Bellucci