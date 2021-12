Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

Si sono dati appuntamento alle 19.00 alla Sala dei Notari gli appassionati delle sonorità classiche, per l'eccezionale concerto della stagione degli Amici della Musica di Perugia, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus. Ad esibirsi sarà infatti un incredibile ensemble composto da otto straordinari musicisti, singolarmente riconosciuti a livello internazionale come grandi interpreti dei propri strumenti, per eseguire il Sestetto di Krzysztof Penderecki e il Settimino in mi bemolle maggiore op. 20 di Ludwig van Beethoven.

Al piano siederà la svizzera Ariane Hearing, vincitrice di vari premi internazionali e membro dell'Alban Berg Ensemble Wien; con lei il cornista croato Radovan Vlatkovi, uno degli strumentisti più acclamati della sua generazione e da quasi 40 anni invitato a partecipare ai maggiori festival di tutto il mondo; il clarinetto classico, quello in mi bemolle, il clarinetto basso e il corno di bassetto verranno suonati da Ib Hausmann, interprete entusiasta della musica classica e contemporanea; ci sarà poi Philipp Tutzer, primo fagotto solista dell'Orchestra Mozarteum di Salisburgo dal 2007 e vincitore di premi internazionali come Aeolus di Dusseldorf, Audi Mozart a Rovereto, Kurt Alten ad Hannover e soprattutto l'ARD di Monaco di Baviera; il violinista viennese Benjamin Schmid, uno dei maggiori strumentisti dei nostri giorni con al suo attivo qualcosa come 3.000 concerti in tutto il mondo anche come solista con le maggiori orchestre occidentali, tra cui i Wiener Philharmoniker, la Philharmonia di Londra, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Concertgebouw di Amsterdam, la Gewandhausorchester di Lipsia, la Tonhalle di Zurigo; il violista Thomas Selditz, membro per oltre vent'anni del noto Trio Gaede e fino al 2016 del Quartetto Hugo Wolf, con il quale si è esibito in prestigiose sale come la Carnegie Hall di New York, la Konzerthaus di Vienna, la Wigmore Hall di Londra e la Cité de la Musique di Parigi; la contrabbassista Christine Hoock, che da poco ha ricevuto uno Special Recognition Award for Solo Performance dalla Società Internazionale di bassisti.

Infine sarà dietro il suo strumento il violoncellista e direttore d'orchestra Enrico Bronzi, dal 2018 direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica onlus, attivo da solista e con il Trio di Parma, ensemble che ha fondato nel 1990.

Mi. Bel.

