Martedì 7 Settembre 2021, 05:02

L'EVENTO

Si è chiusa con successo l'edizione 2021 della StarCup, l'evento sportivo che quest'anno ha radunato al centro sportivo di Santa Sabina 64 squadre. A sfidarsi nelle partitelle di calcio a 5 circa 600 giovani dell'archidiocesi, poco più della metà di quelli che ogni anno animano la manifestazione. L'emergenza Covid ha ridotto i numeri ma non certo lo spirito dell'evento che ancora una volta, attraverso lo sport, ha favorito socialità e spiritualità, come evidenziato da Martino Tosti, presidente della StarCup diocesana. «Il dato in calo spiega Tosti è chiaramente motivato dall'anno di inattività sportiva dell'associazione organizzante Aps-Asd SportLab, per le restrizioni causate dalla pandemia. Ad ogni modo, i numeri ridotti hanno contribuito a costruire alla StarCup un clima differente, che ha posto maggiormente al centro dell'attenzione le parrocchie, gli oratori, i giovani». La finale femminile ha visto sfidarsi l'oratorio di Mantignana e l'oratorio di Papiano, quest'ultimo vincitore. Quella maschile gli oratori di Santa Lucia e dell'Unità pastorale 20, dove ha trionfato la prima parrocchia. I migliori realizzatori sono stati Tempesta (San Sisto) e Angori (Papiano). Paolo Aquino, classe 2006, il migliore fra i giovanissimi. Premio miglio gruppo parrocchiale all'unità pastorale 6, Monteluce, Casaglia e Santa Petronilla, premio miglior tifoseria alla parrocchia di Ponte San Giovanni ed il premio famiglia sempre presente ad una giovanissima famiglia di Case Bruciate.