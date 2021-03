5 Marzo 2021

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Anche i manifesti per dare sfogo alla propria ossessione. Un anno d'inferno per la sua ex fidanzata. Lei, stanca ed impaurita per le continue persecuzioni messe in atto dall'uomo, aveva presentato delle denunce al Commissariato di polizia di Città di Castello. In alcune occasioni era stata costretta a richiedere l'intervento delle Volanti per tutelare la sua incolumità. Non solo.

I comportamenti di quello spasimante sui 45 anni, italiano, troppo invadente ed irragionevole, avevano costretto la donna, più o meno della stessa età, a cambiare abitudini e stile di vita. Lui l'intimoriva con appostamenti continui sotto casa, incurante che nella piccola comunità dell'Altotevere dove lei abita situazioni del genere diventano se possibile più odiose e deflagranti. Finiscono nel tritacarne del chiacchiericcio, Non contento, la vessava con incessanti chiamate telefoniche e messaggi a raffica. Addirittura era arrivato ad affiggere sui muri, usando gli spazi pubblicitari del paese, cartelli pieni di frasi d'amore, grondanti nostalgia per quel rapporto andato in frantumi. A dicembre, poi, il 45enne ha tentato il suicidio. Voleva attirare l'attenzione di lei, aveva ottenuto il risultato di mobilitare una pattuglia del Commissariato. In quella circostanza aveva minacciato di farla finita se non avesse potuto vedere la ex.

C'era voluta tutta la professionalità degli agenti per convincerlo a desistere dal suo proposito e riportarlo alla ragione. Nonostante l'ultimo, insano gesto lui non aveva mai cessato di stalkerizzarla. A questo punto lei, esasperata, ha presentato ulteriori denunce in seguito alle quali l'autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, eseguita dal personale della Squadra Anticrimine.

Il rapporto territoriale più recente del punto d'ascolto della Usl Umbria 1, tra il 2014 ed il 2016, conta 16 contatti telefonici e 21 colloqui da cui emerge il grido d'aiuto di donne in special modo dai 30 ai 40 anni, italiane ed immigrate. In base all'ultimo resoconto dell'Ufficio di cittadinanza dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Città di Castello relativo al 2014 le donne si rivolgono al servizio essenzialmente per problemi economici. In un secondo tempo vengono a galla episodi strettamente connessi alla violenza, in special modo quando la donna manifesta la volontà di avviare le pratiche per la separazione coniugale. Intanto, nell'ambito dei controlli del territorio, personale della Squadra Volante del Commissariato di via Morandi ha fermato un ragazzino alla stazione ferroviaria Fcu. Di fronte all'atteggiamento sospetto del giovanissimo, risultato minorenne, gli uomini in divisa approfondiscono il controllo, da cui emerge che lo stesso era evaso nella giornata precedente da una Comunità tifernate. Qui il ragazzino era in custodia cautelare a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria competente il minore, italiano, è stato di nuovo riaffidato alla struttura.

Walter Rondoni

