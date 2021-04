7 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







IL BILANCIO

CITTÀ DI CASTELLO Tifernati brava gente. Lo dice il bilancio della tre giorni di controlli sul territorio comunale che la polizia municipale ha effettuato insieme al commissariato e alle altre forze dell'ordine. Sotto il coordinamento del comandante Joselito Orlando e del vice Graziano Fiorucci, i vigili hanno monitorato le strade di competenza, i parchi, in special modo il percorso verde lungo il Tevere. «Non si sono riscontrate situazioni critiche, i cittadini hanno risposto con diligenza alla rigide prescrizioni relative alla zona rossa pasquale», informa la Municipale. Tre verifiche sulle macchine in transito, sette in zona Casella ed in viale Europa. A Pasquetta altri sette automobilisti fermati in via Engels e viale Europa con richiesta di autocertificazione. «Tutti in regola». Lo stesso giorno intervento congiunto con la polizia in località Lugnano su segnalazione di assembramento partita da un cittadino. Falso allarme: arrivati sul posto gli agenti non hanno riscontrato situazioni emergenziali. «Un ringraziamento particolare alla Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine per il servizio svolto con precisione in questi giorni, controllando il rispetto delle norme anti Covid 19», dichiara l'assessore Michela Botteghi. «Grazie anche ai cittadini che hanno tenuto comportamenti corretti». Conferma il vice sindaco Luca Secondi: «La Pasqua è trascorsa senza particolari violazioni, merito al senso civico dimostrato anche in questa occasione dai nostri cittadini».

Walter Rondoni