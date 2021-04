25 Aprile 2021

Massimo Pici

Ci sembra che l'Umbria abbia così perso un'altra importante opportunità nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

L'Umbria è una regione, a differenza di tante altre realtà italiane, che non si è ancora dotata di servizi dedicati e strutturati per il recupero di uomini autori di violenza, né di operatori con una formazione specifica al trattamento del complesso fenomeno della violenza maschile.

Consapevoli di questo, per raggiungere questo obiettivo ci avvarremo di altre misure finanziarie, statali e europee, convinti che il fenomeno della violenza tra i sessi, nella sua complessità, sia un fenomeno organico e strutturale che per contrastarlo non basta intervenire nel supporto alle vittime, è necessario intervenire anche sui comportamenti degli autori di violenza e non solo a posteriori, quando la violenza è compiuta.

Come ormai noto, agire sui maltrattanti è la prima prevenzione per una coppia o una famiglia.

Riteniamo quindi che il lavoro di supporto alle donne vittime di violenza e quello con gli autori vadano considerati parte integrante, e non in contrapposizione o in competizione, di un'unica attività di contrasto dello stesso fenomeno, a partire dal bisogno impellente di un mutamento culturale più ampio per eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere.

E' doveroso a tal fine evidenziare che, il Centro di Accoglienza per Uomini Maltrattanti avrebbe potuto, da subito, affiancare anche il lavoro delle Forze dell'Ordine e delle Procure nel valutare i numerosissimi casi che vengono denunciati ma che poi risultano difficili da valutare correttamente.

Come ci dimostra l'inarrestabile aumento del numero dei femminicidi.

Tuttavia, al di là dei proclami di circostanza, tutto questo non interessa alla Regione dell'Umbria o quanto meno la questione violenza non è tra i suoi impegni prioritari verso la comunità tutta, verso le donne in primo luogo e in applicazione delle leggi e della Convenzione di Istanbul sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica.

