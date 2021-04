16 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







SPORT

DOMANI ASI

IN PIAZZA

«Ridateci lo sport, spezziamo la catena e liberiamolo». Domani alle 17 manifestazione in piazza Italia promossa dall'Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) che chiede la ripartenza dello sport in sicurezza. «Lo sport merita rispetto», è stato scritto nel manifesto dell'evento.

TURISMO

STRADA DELL'OLIO

ENTRA PERUGIA

Il Comune di Perugia entra nell'Associazione della Strada dell'Olio evo Dop Umbria. L'ha reso noto l'assessore al Turismo Gabriele Giottoli dopo un colloquio con il presidente dell'associazione Paolo Morbidoni. «Il Comune afferma Giottoli ha sul proprio territorio frantoi di rinomata fama e qualità e intende valorizzare i prodotti di eccellenza».

AMBIENTE

OK AL PARCO

DEL BULAGAIO

Approvato all'unanimità in commissione Urbanistica l'ordine del giorno dei gruppi Pd, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei sulla valorizzazione del parco del Rio e del Bulagaio. Fabrizio Croce (Ipp) ha ricordato che la zona nord di Perugia fin dall'antichità fu preferita come via d'accesso alla città. Quello territorio è identificabile dalla valle del fiume Rio (oggi semi nascosto dalla vegetazione) e dal suo bacino che confluisce nel Tevere, a monte della quale c'è monte Pacciano, da cui si sviluppano aree boschive o sponde poco coltivate, attraversate da fossi, il più noto dei quali è il Bulagaio. L'associazione per il Parco del Rio e del Bulagaio, costituita nel 2018, lavora da tempo a un progetto di riqualificazione e valorizzazione.