SPIGOLATURE

TODI Tante polemiche, tante mobilitazioni, interpellanze parlamentari, per una manifestazione, il Festival del Libro, organizzata dall'Associazione Castelli di Carta vicina alle posizioni di Casa Pound, che, alla fine non ha sollevato quelle reazioni che si temevano. A guardare i numeri delle presenze, non ha solleticato nemmeno i destinatari, che in pochi hanno partecipato, concentrando gli interessi sugli incontri caratterizzati dai soliti noti personaggi televisivi. Se poi si fa un excursus sulla giornata conclusiva, in particolare sulla mattinata, si potrebbe parlare di comica finale. Qui entrano in ballo gli amministratori della città che, nell'ansia di proporre tante manifestazioni per riempire il centro storico, normalmente deserto, non si sottraggono alle richieste dei tanti organizzatori di eventi e concedono autorizzazioni a pioggia. Per questo i presenti in Piazza del Popolo, hanno subito un lungo disturbo portato da più di cento bellissime Vespe, una con tanto di sidecar, convenute a Todi per un importante raduno. Come da tradizione, nello sfilare in piazza, nell'occasione alle spalle del palco degli oratori, hanno utilizzato i loro rumorosi clacson. Terminata la sfilata e ripresa la conferenza è iniziato il fortissimo scampanio del campanile del duomo, durata 4 minuti. Non è tutto perché dopo le campane hanno iniziato i concerti dai balconi e dagli atri dei palazzi, per la Festa europea della musica che la città ospita da tanti anni. Ma c'è stata anche una appendice con la rievocazione dei martiri fucilati dai nazifascisti a Pontecuti dove la presidente provinciale Anpi Mari Franceschini ha così apostrofato il presente sindaco Antonino Ruggiano che si è dichiarato «Anarchico»: «Ammiro il suo coraggio di presenziare a questa rievocazione», dopo avere patrocinato il Festival. Luigi Foglietti



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 22 Giugno 2021, 05:01