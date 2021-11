Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

L'ALLERTA

La paura viaggia in quattro corsie, trala E45 e la Centrale Umbra. Una Punto scura, con almeno tre persone a bordo: allerta furti tra la zona dei Ponti, Rivotorto e Bastia. Sabato almeno due colpi, e in un caso con tanto di picconi (tre) lasciati nella casa delle vittime assaltate per la cassaforte alla ricerca di oro e soldi. Poco prima avevano colpito in un'abitazione non molto distante, e l'argento rubato li ha talmente infastiditi da lasciarlo nella casa con i muri presi a picconate.

Storia di un sabato sera difficilissimo per due famiglie in zona Bastia: le abitazioni evidentemente prese di mira, con i ladri che a detta delle vittime sembrano non essere entrati a caso nelle loro case. «Sono uscita alle 20.27 ma sono dovuta tornare prima del previsto. Ho visto i miei gatti in giardino e mi è sembrata cosa strana. Appena in casa, l'ho trovata tutta a soqquadro, con tre picconi sopra il letto e la cassaforte smurata. Avevano forzato una finestra di casa che dà su un campo e poi sono entrati alla ricerca di oro e soldi. La cassaforte l'hanno portata via assieme a alla Panda che era parcheggiata in giardino. E che è stata ritrovata assieme alla cassaforte a San Martino in Campo, dove è stata aperta e poi abbandonata. Dalla visione delle telecamere di casa, alle 20.30, quindi appena tre minuti dopo che me ne ero andata, c'erano tre persone in giardino». Questo, il racconto di una delle vittime del sabato a Bastia. Che ha messo su Facebook la foto di anelli e bracciali rubati evidentemente in un'altra abitazione e lasciati a casa sua dai ladri: nel corso del pomeriggio è stata contattata da una donna che abita poco distante e che le ha raccontato come sempre intorno all'ora di cena di sabato avevano subito un furto e come quegli oggetti fossero i suoi. Anche in questo caso, i banditi sono entrati in casa dopo essersi assicurati che i proprietari non ci fossero (erano andati a cena non molto distante) e dopo aver forzato una finestra che dà su una zona non abitata.

Sempre in zona Bastia si ha notizia di un altro furto nella serata di sabato, così come qualche giorno fa con stessa modalità avrebbero colpito a Rivotorto. Ma c'è anche chi segnala un'auto scura sospetta nella zona tra Ponte San Giovanni e Ospedalicchio. La vicinanza con la quattro corsie è un altro elemento comune. Di certo, statisticamente inizia il periodo forse più difficile dell'anno sotto il profilo furti.

Michele Milletti