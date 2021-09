Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

Spettacoli teatrali, momenti di confronto e visite guidate alla scoperta delle storie che si nascondono tra le bellezze della città. Il primo sabato di settembre propone davvero tante novità e eventi per tutti i gusti, Da Perugia al Trasimeno, dalla cultura fino alla porchetta da assaporare in angoli caratteristici e amati.

AL FRONTONE

Inaugura oggi, ai giardini del Frontone, la prima edizione di Fragile, ovvero la fiera delle reti associative giovanili e delle libere energie. Tra gli appuntamenti, c'è da segnalare il confronto fra i professionisti che hanno creato occasioni e cooperazioni contribuendo allo sviluppo culturale umbro e alle 19 selezione musicale a cura del T Trane.

MONTE DEL LAGO

Nuova edizione del Festival delle Corrispondenze. Alle 21.30 di scena lo spettacolo teatrale con Barbara De Rossi, Massimo Arcangeli e Francesco Bolo Rossini con Dante e le donne, storie di corrispondenze possibili. Alle 18, interessante approfondimento sulla nascita e lo sviluppo dei complotti, un viaggio dagli Illuminati di Baviera al Covid con Errico Buonanno insieme ad Alessandro Guerra.

PIAZZA BIRAGO

Riprendono anche gli appuntamenti letterari in piazza Birago con Popup - libri / spunti / spuntini. Oggi, alle 18.30, in collaborazione con Mannaggia Libri da un altro mondo, Federico Greco presenterà Cinque cerchi di separazione, storie di barriere di genere infrante nello sport. Dialogano con l'autore Pierpaolo Peroni, Chiara Bacoccoli e Andy Gio aka Elena Giovagnoli.

TOUR A PIEDI

Un legame stretto quello tra il Borgo Bello e la stregoneria. Tant'è che proprio dietro alla basilica di San Domenico si trovava il palazzo dell'Inquisizione. E' da questa storia che nasce la passeggiata Le streghe nel Borgo Bello alle 19 di questa sera, tra i vicoli del quartiere per conoscere storie di streghe, fatture e incantesimi. Letture e storie a cura di Caterina Martino.

E' invece dedicata agli appassionati di etruscologia il percorso di tre chilometri intorno alle mura e alle porte trekking urbano in programma per oggi alle 17. Solo su prenotazione al 371 3116801. (per info 371 3116801).

CORSO GARIBALDI

Dalle 15 di oggi su il sipario su il Vinyl Freak(s), la fiera del vinile e street food in Corso Garibaldi. Domenica una visita guidata alla scoperta della via dei monasteri e, poi, il pic nic al parco Sant'Angelo con panino con porchetta e vino. Si parte alle 10.30 o alle 17(per info 371 3116801).

Cri.Map.