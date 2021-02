IL CASO

«Perché gli hai detto che eravamo tutti insieme a fare la spesa?». «Perché ci ha visto che scendevamo tutti insieme dalla stessa macchina...». E senza, palesemente, far parte dello stesso nucleo familiare. Sono le voci dal week end che precede il nuovo lockdown. Sono le voci di un gruppo di ragazzi, amici, arrivati nel tardo pomeriggio di sabato all'esterno di un supermercato cittadino. Quattro in un'auto, altri tre in un'altra. Parcheggiano, scendono, mettono le mascherine e si dirigono verso l'ingresso del supermercato. Al momento di entrare però succede qualcosa che non si aspettavano: uno dei vigilantes, che ha capito sono in gruppo, dà l'autorizzazione soltanto a uno a passare. A quel punto però i ragazzi fanno marcia indietro e tornano nelle due auto togliendosi di nuovo le mascherine. E sfidando dunque le regole in due punti: non solo perché la spesa in gruppo è vietata, anche a livello di famiglie e persone conviventi, ma pure perché se non sei convivente le mascherine in auto le devi tenere.

Ma la sfida è anche quella lanciata sempre da gruppi di giovani nel radunarsi non rispettando le restrizioni imposte per arginare il dilagare del virus che ha fatto di Perugia e provincia una delle pochissime zone rosse in tutta Italia. E se inizialmente erano stati i parchi gli scenari scelti, sempre di più ora diventano i parcheggi pubblici. L'ultima segnalazione sempre nel tardo pomeriggio di sabato in zona Pian di Massian quando, sfruttando anche il buio, una decina di ragazzi si sono dati appuntamento per stare insieme e ascoltare musica dagli impianti delle loro auto, tra qualche birra e qualche passo freestyle di danza. E anche in questo caso rispettando poco le distanze e l'uso di mascherine. Una situazione sempre più difficile da sopportare, tra limitazioni e coprifuoco, al punto che anche stare in auto a sentire musica diventa un modo per passare qualche ora insieme. Ma in questo momento si paga: tre super multe ad altrettanti ragazzi sorpresi alle quattro di domenica mattina dagli agenti della polizia locale in un parcheggio, zona San Marco, ad ascoltare musica.

A proposito di super multe, il bilancio di un sabato pomeriggio affollato è di otto sanzioni su 246 persone controllate e del gestore di un locale multato su 45 controllati. Ieri invece, complice anche la pioggia, un centro storico quasi spettrale è sembrato l'antipasto di quello che saranno le prossime due settimane di zona rossa causata anche da comportamenti in altri momenti normali e purtroppo in questa fase pericolosi.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

