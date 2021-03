12 Marzo 2021

Spaccio e prostituzione a cielo aperto, personaggi inquietanti in giro per il quartiere e l'ombra del degrado che si allunga da due palazzi abbandonati. Sono tante, sempre diverse ma purtroppo sempre uguali, le sollecitazioni che arrivano dall'area di Fontivegge, dai suoi residenti e da chi ci lavora. Che lamentano, nonostante le attenzioni, l'impegno e i controlli sempre mirati, una situazione insostenibile dal punto di vista della sicurezza.

L'ultimo grido di allarme si leva dall'area delle Fonti di Veggio, parte alta del quartiere, dove la situazione secondo i residenti di alcuni condomini che hanno inviato il loro sfogo all'associazione Progetto Fontivegge - «resta critica». «Tra il parco della Pescaia (Verbanella) e via San Prospero scrivono - permane un circuito di spaccio di stupefacenti intenso e pericoloso, garantito dalla quasi totale assenza di punti luce e videocamere nei vicoli che si dipanano tra via XX Settembre e via Mario Angeloni. I residenti di quattro condomini, tra via XX Settembre e San Prospero, avevano approvato, orami quasi tre anni fa, nelle rispettive assemblee condominiali lo stanziamento di complessivi 12mila euro per l'acquisto, l'installazione e la connessione alla rete di 8 dispositivi di videosorveglianza di ultima generazione. La proposta di un patto di collaborazione con il Comune è tuttavia naufragata nel momento in cui l'Amministrazione ha negato la propria disponibilità a provvedere a proprie spese all'allaccio alla rete elettrica e alla manutenzione. Siamo in attesa di capire, in queste ultime settimane, se la trattativa possa riaprirsi o meno». I problemi sono poi vissuti anche peggio nell'area che dà il nome all'intero quartiere.

«Nonostante il lodevole rifacimento dell'arredo urbano del parco della Pescaia e l'opportuna ripulitura/illuminazione della Fonte di Veggio, opera dell'artista bettonese Matteuccio Salvucci nel XVII secolo, dunque teoricamente protetta da vincolo storico-artistico-culturale, l'area resta sporca e mal frequentata si ribadisce nella lunga nota -. Le continue segnalazioni dei residenti alla Gesenu per l'abbandono di rifiuti tra via San Prospero e via Oddi Sforza sortiscono intervento più o meno tempestivi ma senza adeguate verifiche sui contratti di affitto e adempimenti Tari, chieste più volte tramite esposto, non si verrà mai a capo del problema». E se la parte alta del quartiere è particolare, perché linea di confine tra le ville storiche di via XX Settembre e la stessa Fontivegge, i disagi nascono anche dalla coesistenza di palazzi ben tenuti - basti pensare al recente investimento da 1,2 milioni di euro di un condominio tra ristrutturazione materiale e rigenerazione energetica secondo parametri di sostenibilità, funzionalità e sicurezza - al degrado di quelli lasciati al loro destino, meta di balordi e tossici. Come i due villini ex Onaosi recentemente abbattuti per dare spazio a un mini-complesso residenziale, con due palazzine da 18 appartamenti in totale, realizzato senza nuovo consumo di suolo, secondo moderni criteri di efficientamento energetico e sicurezza antisismica, investimento di un imprenditore legato al quartiere.

«In ultimo, ma non ultimo chiudono infatti i residenti -, la questione dei fabbricati abbandonati, ben due in zona (via Oddi Sforza e piazza Fonti di Veggio), che deturpano il quartiere, mettendone a repentaglio la sicurezza sociale (occupazioni abusive e spacciatori) e sanitaria (proliferazione roditori, colombi e insetti) nonché vanificando l'impegno di proprietari residenti e costruttori attivi nella riqualificazione dell'area attraverso la realizzazione di nuovi edifici di pregio o la ristrutturazione dell'esistente».

