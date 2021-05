6 Maggio 2021

L'INDAGINE

Arrestato per spaccio in piazza San Francesco. A condurre in porto l'intervento sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile. Nella rete è caduto un 25enne gambiano, residente a Foggia, di fatto domiciliato a Spoleto presso una cooperativa sociale, disoccupato. I militari sono intervenuti in piazza San Francesco, dove dei cittadini avevano segnalato la presenza di una persona straniera notata, in più circostanze, cedere a terzi ciò che si supponeva fosse droga. È scattata la perquisizione che ha portato al recupero di una bustina in cellophane contenente 2 grammi di hashish; 8 involucri in cellophane contenenti 6 grammi circa di marijuana; 2 telefoni cellulari; 60 euro ritenuti provento di attività di spaccio. La droga e i reperti sono stati sequestrati in attesa di essere depositati presso ufficio corpi di reato, mentre il denaro sarà versato su libretto di deposito giudiziario. L'arrestato è comparso in tribunale per la direttissima e, a seguito della convalida dell'arresto, all'uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Perugia.

I carabinieri della Sezione Operativa, invece, hanno denunciato per di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne nigeriano disoccupato, incensurato. I militari a seguito di accertamenti condotti, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'appartamento indicato quale sede operativa. É stato quindi deciso l'accesso all'abitazione che si trova nella zona limitrofa alla stazione di Fontivegge, risultata in uso al 21enne nigeriano e a un suo connazionale. Nella circostanza, all'esito della perquisizione eseguita all'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti 6 involucri in cellophane contenenti, complessivamente, 28 grammi di marijuana, nonché la somma contante di 140 euro ritenuta provento dello spaccio