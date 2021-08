Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

L'OPERAZIONE

Spaccia vicino al cimitero:arrestato dalla polizia di stato. L'equipaggio di una volante, impegnato in servizi di prevenzione e repressione dei reati e nel controllo del territorio, s'è insospettito a causa di alcune presenze nei pressi del cimitero di Sant'Andrea delle Fratte, due passi dall'ospedale.

I poliziotti hanno osservato uno scambio tra alcuni occupanti un veicolo fermo in sosta e un uomo appena giunto sul posto. Interrotta l'azione di scambio sono scattate le perquisizioni e addosso all'uomo che era in piedi fuori dal veicolo, un cittadino albanese del di 45 anni sono stati individuati due involucri in cellophane contenenti sostanza polverosa di colore bianco.

Dalle analisi della polizia scientifica la sostanza è risultata del peso di 1,50 grammi e del tipo cocaina. L'esame delle auto e delle altre persone presenti, invece, ha dato esito negativo. I due soggetti entrambe umbri hanno ammesso di trovarsi lì per acquistare della cocaina.

È scattato, quindi, l'arresto in flagranza del pusher e al sequestro dello stupefacente, dello smartphone e della somma di 200 euro trovati a sua disposizione, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.