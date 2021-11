Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

LA STORIA

Lite con la vicina? Risolta a colpi di mazza chiodata, direttamente sull'auto della poveretta. Accade a Perugia, accade che avere qualcosa da dire con il vicino per un parcheggio nel piazzale condominiale sia particolarmente rischioso, dal momento che finisce con uno spavento pazzesco e la macchina da rimettere quasi completamente a posto.

L'allarme scatta con la telefonata al 113 da parte di una donna che, terrorizzata, racconta ai polizitto come il proprio vicino di casa che, in preda a un raptus, aveva iniziato a danneggiare la sua auto. Gli agenti della squadra volante si fiondano in zona ma al loro arrivo non trovano l'uomo. Di sicuro trovano ciò che resta della macchina: vetri infranti e la carrozzeria ammaccata e profondamente rigata.

I poliziotti ci mettono poco a rintracciare l'uomo: in condizioni psicofisiche «evidentemente alterate» se ne sta all'interno del proprio appartamento, nello stesso palazzo della donna che ha terrorizzato poco prima.

I poliziotti, nonostante l'atteggiamento ostile dell'uomo, riecono a bloccarlo evitando che la situazione degeneri e facendo tirare finalmente un sospiro di sollievo alla signora. Una volta partiti gli accertamenti, emerge che l'uomo (di 39 anni), da pochi giorni era stato posto agli arresti domiciliari per i reati di danneggiamento aggravato, minacce e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

La grossa mazza chiodata, invece, è stata ritrovata in un giardinetto nei pressi del parcheggio e sottoposta a sequestro. A questo punto è stata disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere, con l'uomo che è finito a Capanne.