Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:05

CITTÀ CHE CAMBIA

Per il sottopasso della stazione, metà sotto la competenza diretta del Comune e metà in capo ad Rfi, continua a muoversi la macchina del rilancio. Dopo l'avvio del cantiere del Comune nell'ambito degli interventi per Fontivegge e Bellocchio, si muove anche Rete Ferroviaria Italiana che «ha inserito l'intervento nella programmazione 2022» per quanto riguarda la metà di propria competenza. Che tradotto significa un possibile avvio dei lavori nel corso del 2023. L'ha spiegato ieri l'ingegner Margherita Ambrosi, dirigente dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune nell'ambito del dibattito in commissione Cultura sulla realizzazione di un sistema meccanizzato al parcheggio Briglie di Braccio lungo via Ripa di Meana. A chiederlo Riccardo Mencaglia (FdI) che, riguardo il parcheggio Sipa adiacente al centro salute, evidenzia le criticità per disabili e genitori con passeggini quando raggiungono «con l'ascensore il piano delle casse» e «si trovano a non poter accedere per il tramite della scalinata esterna al livello stradale e raggiungere agevolmente l'ingresso del distretto sanitario». Chiesto dunque di sollecitare Sipa per un percorso meccanizzato o un percorso pedonale in sicurezza. Fornendo spunti tecnici sull'atto (approvato all'unanimità) quello dell'area non è un problema di poco conto, Ambrosi ha spiegato che ci sono difficoltà legate alle pendenze e alle scarse dimensioni delle strade che rendono pressoché impossibile adottare soluzioni risolutive della mobilità.