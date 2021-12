Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

Sotto all'albero sui tetti di Perugia, un quartiere che si anima. Per tutte le festività del Natale corso Garibaldi, dopo il successo degli eventi estivi, sarà protagonista anche dell'inverno, con il calendario di eventi Open district. Si parte mercoledì fino al 5 gennaio con appuntamenti tra musica, cinema, visite guidate ai beni culturali, incontri e street food sempre all'insegna della riqualificazione urbana, dell'inclusione e dell'apertura.

Un lavoro messo in campo dall'associazione Assogaribaldi e delle attività del quartiere, in collaborazione con l'associazione Vivi Il Borgo, i residenti e il Comune. Il cuore della manifestazione sarà piazza Lupatelli a cui saranno collegati tutti gli altri spazi culturali: chiesa di San Fortunato, palazzo Gallenga-Stuart, chiesa di Sant'Agostino e piazza Lupatelli, Domus Pauperum (ex Dormitorio dei Poveri), cinematografo Sant'Angelo, tempio di San Michele Arcangelo, il Cassero, San Matteo degli Armeni e l'ex chiesa di San Benedetto dei Condotti.

MUSICA

Tra gli eventi musicali proposti c'è il concerto solista del noto chitarrista Adriano Viterbini nella chiesa di Sant'Agostino (19 dicembre, ore 18.45); sempre alla chiesa in piazza Lupattelli, Kalifa Kone (23 dicembre, 21.15); uno tra i più rinomati trombonisti dell'attuale scena musicale come Filippo Vignato al Tempio di San Michele Arcangelo (11 dicembre, ore 18); alla Domus Pauperum del batterista Marco Zanotti (8 dicembre, ore 18) e del musicista Francesco Bucci (5 gennaio, ore 18); al cinema Sant'Angelo (29 dicembre, ore 21.15) toccherà alla formazione Mai Mai Mai. Spazio anche alle proiezioni al Cinegatti: Storie del dormiveglia di Luca Magi (9 dicembre, ore 21.15); Fela Kuti, il potere della musica di Alex Gibney (15 dicembre, ore 21.15); La pazza della porta accanto, conversazione con Alda Merini di Antonietta De Lillo (22 dicembre, ore 21.15).

PASSEGGIATE

Spazio anche alle visite guidate dal titolo Perugia Insolita che, partendo da Porta Sole, dopo aver ammirato l'albero sui tetti, percorre la lungara, come è chiamata corso Garibaldi, entrando in luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico. Veri e propri scrigni d'arte, simbolo di identità di questo antico borgo popolare e spirituale (tel. 371 3116801). E ancora mostre d'arte e cartoline natalizie, selezioni in vinile e live drawing di Becoming X, oltre al capodanno in piazza. Info su www.garibaldidistrictperugia.com

Cri. Map.