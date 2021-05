22 Maggio 2021

L'INCONTRO

La sala del Consiglio provinciale è tornata ad essere luogo di incontri in presenza e di partecipazione. «Un segnale di speranza, un tentativo di ripresa e ritorno alla normalità» per il padrone di casa, Luciano Bacchetta, la presentazione del libro Da Carthago Nova a Casilinum di Luigi Bandiera. Racconta l'eroica resistenza di Casilinum ad Annibale durante la sua campagna del 216 avanti Cristo dopo che al Trasimeno aveva distrutto le legioni romane. Un nutrito gruppo di perugini partecipò strenuamente alla difesa, scrivendo una pagina poco nota che valeva la pena di ricordare. L'evento nato da una conversazione tra Fausto Cardella, che ha moderato l'incontro, ed il figlio dell'autore, il generale Antonio Bandiera, da poco al comando della Legione Carabinieri Umbria, è stato molto apprezzato dal pubblico in sala e da quello da remoto. «Un romanzo storico, ascrivibile al genere no-fiction, dove in un contesto storico rigorosamente ricostruito la parte romanzata rende più scorrevole e godibile la lettura, raccontando gli aspetti minori, rimasti nell'ombra della storia», spiega Cardella. Nella circostanza il Prefetto Armando Gradone ha ringraziato per la bella serata culturale, motivo anche di ricordi antichi legati alle proprie origini. In collegamento, il nuovo procuratore generale, Sergio Sottani, si è soffermato sull'ampio significato del principio di legalità.

W. Rond.