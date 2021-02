VIA DEI PRIORI

Confronto a tutto tondo su grandi opere, verde e viabilità. Al tavolo, anzi di fronte allo schermo il Comune e le associazioni, i commercianti ed residenti della zona di via dei Priori e dintorni. Al centro del dibattito i nodi da sciogliere relativi al nuovo impianto meccanizzato Cupa-Pellini-Priori. Come noto, dopo il collaudo, sono emersi dei problemi e proprio in questi giorni Comune, ditta affidataria dei lavori e Ustif stanno lavorando per trovare la soluzione che permetta di arrivare, in tempi brevi, alla messa in funzione delle nuovissime scale mobili. Ma ieri si è parlato anche di altro. Come i lavori che dovranno interessare il parcheggio a sbarra di viale Pellini, dove c'è da mettere mano al piano sopraelevato chiuso oramai da lungo tempo.

L'intervento durerà circa tre mesi e l'avvio delle operazioni sembra avvicinarsi. Analogo discorso per i lavori che dovranno essere eseguiti al parco della Canapina lungo le mura. Anche per questi tempi brevi. Di certo c'è che quantomeno questo cantiere comporterà, ancora per un po' di tempo, forse fino ad ottobre, l'utilizzo del parcheggino per i residenti, già adibito ad area cantiere per i lavori alle scale mobili. A questo proposito al Comune sarebbe stata avanzata una richiesta, cioè quella di destinare esclusivamente ai residenti dell'area Ztl il parcheggio di piazza Ferri. Appello anche a valutare l'istituzione di una navetta se il nodo scale mobili dovesse prolungarsi.

