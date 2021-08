Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Il premio della giornata di ieri del parcheggio(naturalmente selvaggio) più creativo l'ha vinto l'automobilista che in tarda mattina è stato beccato lungo viale Roma con il Suv che ha il muso tra due tra ma con il posteriore ben dentro la sede stradale. Riuscire a fare centro anche il 17 agosto, con le giornate calde e i perugini in vacanza, è proprio un bel record. Possibile che non c'era un altro posto dove lasciare il Suv? Era così urgente la commissione dare fare? Solo cento metri più avanti c'è il parcheggio regolato dalle strisce blu che in giornate come queste ha sempre posti liberi. Eppure c'è chi è andato a piazzare l'auto che sporge in mezzo alla carreggiata. E non è che in viale Roma non ci siano traffico. Basti pensare ai bus. La carreggiata si restringe, con l'ostacolo da una parte, pericolosamente soprattutto se c'è un auto che arriva in direzione opposta. E, alla fine, non è solo un problema di controlli e di repressione, ma anche di educazione. Ma tant'è.

Da viale Roma la foto è stata inviata da un lettore. Ieri altro segnalazioni sono apparse nel gruppo Facebook Perugia sosta selvaggia. Doppia sosta vietata in via della Pallotta. Con commento amaro di un residente: «Ma ormai in quel tratto di Via della Pallotta (io abito esattamente lì) i marciapiedi sono ufficialmente adibiti a parcheggio.....»

Segnalazioni, da tempo, arrivano anche dalla zona di Fontivegge. Dove c'è chi partecipa al dibattito sui dissuasori: «I dissuasori andrebbero messi anche nel tratto di via Settevalli verso la stazione specialmente nei primi 25 metri partendo da via della Ferrovia, sempre occupati da vetture che precludono il passaggio ai pedoni che il più delle volte debbono scendere sulla strada col rischio di essere investiti. Questo fatto è stato più volte segnalato, ma è come parlare ai muri!...».