VIABILITÀSi chiude l'anno e si tracciano bilanci. C'è anche quello che tocca i temi della viabilità, qualità dell'aria e del sempre più delicato fronte della sosta selvaggia. A dire come è andata nel 2020 è Legambiente Umbria, e il quadro non sembra essere dei migliori. «Con questo parcheggio selvaggio volante nel capoluogo di regione concludiamo l'anno». Comincia così, con una macchina parcheggiata in bilico, con una gomma che non tocca terra in zona via Campo Battaglia (dove è continua la presenza di auto senza permesso nonostante sia parte della Ztl) il report di Legambiente che parla di «un anno che malgrado la pandemia ha visto crescere ancora la sosta selvaggia e l'occupazione abusiva di spazio pubblico delle auto». Ma non solo: «Abbiamo visto crescere a dismisura anche le polveri sottili e i commercianti sono sempre più in difficoltà, come i residenti d'altronde». Il concetto è chiaro: troppe auto per lo spazio che c'è, al punto che secondo Legambiente «l'unica attività che potrebbe rendere in un centro adibito a parcheggio è un distributore di carburante». I problemi però «non riguardano solo il centro storico, tutta la città soffre dell'autocentrismo e della mancanza di attenzione e cura per gli spazi pubblici da dare e da ridare alle persone, alla socialità. Prima o poi lo capiremo? vogliamo sperare che accada nel 2021». Proprio su questo argomento, in fatto di centro storico e novità legate all'assalto delle auto, interviene anche Italia Nostra. Lo fa in merito al progetto di restyling di piazza Danti, dove si punta a restituire spazio ai pedoni. C'è però, come già emerso da alcuni giorni, qualche dubbio sulla gestione della viabilità. «Con viva costernazione Italia Nostra registra intendimenti e proposte incombenti in materia di automobili, traffico e sosta nell'acropoli; si viene a sapere perfino di semafori da collocare tra piazza Danti e piazza Piccinino. Il tutto per assecondare l'errore di riempire il centro storico di automobili, l'errore di vanificare lo sforzo di molti decenni nella costruzione di scale mobili, parcheggi, ascensori, minimetrò, terminal ferroviari, stazioni bus; l'errore di non capire la città». E se in centro il dibattito rimane caldo non è da meno, come detto anche da Legambiente, nei quartieri periferici. Fanno discutere ogni giorno casi di parcheggio fai de te che va oltre le regole. L'ultimo caso ieri a Montebello, con il dosso (con strisce pedonali) di via Tuderte è diventato un grande stallo per auto. Chi abita in zona assicura che succede spesso e la piaga si unisce a quella dell'alta velocità. Con i pedoni ovviamente in crisi e in pericolo.Ri. Ga .