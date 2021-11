Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

IL CASO

«Quando va bene la sosta selvaggia ci sa perdere dieci minuti su un tratto di linea anche tra una fermata e l'altra. Quando va male succede che l'autista finisce il turno, rientra e addio passeggeri». Un autista di BusItalia la mette già dura. Ma la sosta selvaggia colpisce in maniera durissima lungo le strade della città facendo male al servizio di trasporto pubblico. Dieci minuti da una fermata all'altra significa portare a casa più tardi gli studenti, far saltare l'appuntamento dal medico a un anziano, far arrivare tardi chi va in stazione. Semplici esempi con cui gli autisti fanno i conti tutti i giorni. «Due sabati fa- racconta ancora l'autista col cronometro- è successo che cinque corse si sono fermate per la sosta selvaggia. Mi ricordo la C, la R e la F sopratutto». Gli orari caldi sono due: entrata e uscita delle scuole e la sera. «Dopo le 19 la sosta selvaggia colpisce di più», dice ancora l'autista che ogni giorno inventa uno slalom nuovo. Dalle auto a cavallo sui marciapiede a quelle in sosta nelle aree di manovra, gli autisti sfidano di tutto.

Adesso monta la rabbia, la protesta e, perché no la delusione, di chi ha in mano un servizio pubblico e che vede ogni giorno che il suo lavoro si scontra con la cattiva educazione degli utenti della strada, adesso è diventato un dossier. Che è stato spedito in Comune con tanto di foto e che racconta quali siano innanzitutto le zone ritenute più a rischio. Non solo di sosta selvaggia, ma anche di incidenti.

Se il nuovo capolinea di piazza Morlacchi è il caso più caldo (ci vuole il calibro per le manovre che sfiorano anche l'arredo urbano), i passaggi in piazza Italia, viale Roma e via Innamorati sono gli ultimi casi che entrano nell'esposto che la Faisa-Cisal con il segretario regionale Christian Di Girolamo. Che scrive così a Comune e BusItalia: «Facendo seguito a quanto precedentemente esposto riteniamo doveroso rimarcare la nostra posizione su quanto giornalmente accade nell'ambito del territorio comunale, con particolare attenzione alle zone centrali quali Piazza Morlacchi, Piazza Italia, via Roma e via Innamorati dove giornalmente i mezzi del Tpl si trovano a dover circolare con molte difficoltà dettate sia dalla struttura stradale che dalle soste selvagge.

Partendo dal presupposto che il servizio di Trasporto Pubblico debba per l'Ente rappresentare un valore aggiunto, in riferimento a Piazza Morlacchi, ci troviamo nella situazione di invarianza rispetto alla precedente esposta, in quanto la soluzione al problema non è rappresentata dall'impedire il transito agli autobus, ma piuttosto far rispettare le regole del Codice della Strada alle auto che, sovente, parcheggiano seppur in presenza di divieti. Per ciò che concerne invece le altre situazioni assistiamo giornalmente al perdurare di circostanze di grave disagio causate dagli automobilisti incuranti delle regole dettate dal Codice della Strada che, con i loro comportamenti, bloccano il già difficoltoso passaggio dei bus, provocando altresì esiti nefasti di inefficienza del trasporto pubblico dovuto dai forti ritardi accumulati. Siamo disponibili ad un confronto su tali tematiche». Ma occorre fare presto.

Luca Benedetti