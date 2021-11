Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

IL CASO

GUBBIO La sosta selvaggia è un vizio che si trasforma talvolta in pessima consuetudine. Hanno tenuto banco gli abusi per la presenza di auto nei posti riservati ai disabili, senza l'intervento punitivo delle forze dell'ordine con il dibattito aperto sulla burocrazia che lascia impuniti comportamenti del tutto incivili.

Adesso arrivano altre segnalazioni sul modo scorretto di lasciare in sosta i mezzi in altri luoghi particolari dove sono richieste ancor più attenzioni e sensibilità. Il riferimento specifico è alla situazione nell'area dell'ospedale di Branca dove c'è chi se ne infischia della segnaletica, lasciando la propria auto dove gli capita, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze e di danneggiare quanti hanno l'esigenza di servirsi delle strisce pedonali. Le segnalazioni rivelano i veicoli parcheggiati nei modi più disparati, compresa la sosta sulle strisce pedonali ostruendo il passaggio di pedoni, disabili e persone con carrozzine, bambini e che accompagnano anziani o soggetti con problemi. Anche in questo caso tutto avviene senza alcun controllo in un punto nevralgico come il nosocomio comprensoriale. Mai come in questo caso viene invocato il ricorso alle telecamere per riprendere e monitorare le condotte scorrette e determinare provvedimenti severi per scoraggiare e contrastare i comportamenti incivili. Hanno lasciato il segno le recenti segnalazioni sui parcheggi negli spazi riservati ai disabili, tra denunce a vari livelli e dossier fotografici, aspettandosi dall'amministrazione comunale un'attenzione concreta per incentivare la vera protezione e tutela dei soggetti svantaggiati. I vigili urbani, di fronte alle sollecitazioni, hanno sempre spiegato l'impossibilità di intervenire e sanzionare i mezzi nelle aree che vengono occupate, seppure segnalate come spazi riservati ai disabili, se non ci sono appositi atti deliberativi del Comune che li riconoscano.

Massimo Boccucci

