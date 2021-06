IL CASO VIABILITÀ

Le politiche sul cuore del centro storico, i continui problemi dei mezzi di soccorso in corso Cavour, le criticità nell'area dell'ospedale. E ancora: i residenti intrappolati in casa, i marciapiedi impercorribili, i segnali mai osservati. Sul delicato tema dei parcheggi e più in generale della viabilità, il coordinatori del gruppo social Perugia Sosta Selvaggia, dove vengono denunciati ogni giorno cattivi comportamenti in ogni zona della città, scrivono una lunga e pesante lettera al sindaco Andrea Romizi. Pesante perché, senza troppi giri di parole, si parla di una situazione fuori controllo.

«La mancanza di una risposta concreta sua e della sua giunta a questi fenomeni ormai endemici e alle segnalazioni dei cittadini ha portato molti a perdere la speranza». Parole dure quelle usate da chi coordina il gruppo nato nel 2018 e che conta attualmente oltre 1.700 iscritti, di cui molti attivi. Nella lettera aperta si ricorda che «prima dell'ultima tornata elettorale, furono promosse passeggiate con i candidati sindaco nei luoghi del centro storico più interessati dal fenomeno. Lei scrivono a Romizi - fu l'unico candidato a non dare risposta al nostro invito e ce ne dispiacemmo». Da allora la situazione registrata dai cittadini pare in netto peggioramento: «In questi tre anni abbiamo assistito sgomenti all'evidente peggioramento della situazione, agevolato a parer nostro anche dalla decisione di ridurre le ore di chiusura della Ztl e dalla insufficienza di controlli e di sanzioni a carico degli automobilisti che non rispettano marciapiedi, porte di casa, spazi riservati agli invalidi e buon senso». Nell'acropoli «la vita dei residenti nel centro storico è resa difficile non solo dalla impossibilità di utilizzare le aree di sosta loro riservate ma, come segnalato più volte, anche dalla sosta di auto perfino di fronte alle porte di ingresso delle loro abitazioni. La sensazione che abbiamo è che l'amministrazione abbia deciso che la vita commerciale della città e del centro in particolare sia garantita esclusivamente dalla possibilità per chiunque di arrivare in auto a pochi metri dai locali commerciali».

Secondo Perugia Sosta Selvaggia «non basta più continuare a usare la ragione della carenza di personale della polizia locale, superabile peraltro, come più volte proposto, con l'acquisto, non particolarmente oneroso, di impianti di video controllo stradale. Lo stesso Pums approvato ormai da anni aveva indicato come necessaria la realizzazione di zone 30 in tutta la città, non solo nel centro storico. Non ne è stata realizzata nemmeno una».

Il gruppo chiede al sindaco Romizi un vertice per poter «esporre le nostre idee per la limitazione di un fenomeno che ha reso oggi Perugia più pericolosa per i pedoni, meno appetibile per i turisti, meno vivibile per i sempre meno residenti e anche deprimente, stando alle sempre più numerose chiusure, per le attività commerciali non legate alle grandi catene».

