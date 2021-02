LA STORIA

CASTIGLIONE DEL LAGO Ogni giorno imbraccia la vecchia macchina fotografica analogica, guarda attraverso il mirino e nel pochissimo tempo che gli è concesso stare all'aperto fotografa quel che lo colpisce. «Devo tenermi in allenamento» dice Riccardo Capecchi, 43 anni il 3 marzo, che fino a due anni fa era fotografo a Castiglione del Lago e ora si aggrappa a quel cimelio di famiglia che gli ha portato il fratello nell'unica visita ricevuta in Perù, in un luogo dove è costretto e dal quale non riesce a venire fuori.

Nell'umidità dei 20 gradi di Lima è tutto così lontano. Luci, colori, abitudini. Ma Riccardo non può muoversi per un'accusa di traffico di droga arrivata improvvisa il 15 maggio 2019, all'inizio di una spedizione di lavoro. «La polizia ha bussato alla mia porta alle 21 per informarmi che tre italiani, appartenenti al progetto lavorativo per il quale io ero stato ingaggiato, erano stati arrestati in un magazzino alla periferia di Lima. Mi hanno invitato a comparire per una dichiarazione il mattino presto e mi hanno assicurato che personalmente non avevo nulla da temere». Andò diversamente.

«Il 17 maggio mi è stato chiesto di ampliare la dichiarazione. Il 20 maggio mi è stato presentato il mandato di arresto senza che si realizzasse la testimonianza per la quale ero stato citato. Ho passato così 10 giorni nelle celle del distretto di polizia». Inizia il calvario. «Quando il giudice si è pronunciato non potevo crederci. Ho scontato 9 mesi al penitenziario di Castro. Prigione preventiva per garantire le indagini». Quei mesi di prigionia sono ancora un peso troppo grande da affrontare, avrà tempo e modo di raccontarlo, adesso vive il presente, figlio «di un grave errore giudiziario». A maggio saranno due anni, in mezzo c'è stata una pandemia e il nuovo giudice che sta lavorando al caso e sta rivedendo le carte per decidere della sua sorte. «Una delle auto con cui ci spostavamo per andare a fare foto era intestata a nome mio, tutto parte da lì».

Al suo caso si è interessata l'Ambasciata italiana ed il Console Paolo Tonini che ha presenziato in tutte le udienze. «Con gli avvocati e la mia famiglia abbiamo cercato di agire con discrezione, per non finire nel tritatutto dei social. Basta poco per peggiorare la situazione. Sento però la vicinanza del Console e della politica locale del mio territorio». Nella periferia di Lima dove vive da un anno, dopo la scarcerazione del 21 febbraio 2020, è stato ospite di una famiglia. «Conosciuta tramite una onlus e la signora Ana che aiutava i detenuti». Ogni giorno è lo stesso giorno, si sommano uno all'altro come fogli di carta vuoti. «La mia vita qui è ripetitiva e psicologicamente molto difficile. Ci si abitua per istinto di sopravvivenza. Ho dovuto imparare la lingua per comunicare con avvocati e giudici, approfittare di ogni minuto che mi è concesso senza l'intermediazione dell'interprete, anche perché le mie giornate a Lima sono dedicate alla ricerca di documenti che possano dimostrare la mia estraneità. Mi è stata tolta l'opportunità di sognare, fare progetti. È logorante, la peggior cosa che si possa fare ad un uomo».

E come si resiste? «Grazie all'educazione che ho ricevuto dalla mia famiglia. È stata lo strumento con cui ho trovato la forza per andare avanti. Mio padre mi ripete sempre di non preoccuparmi, che dopo il temporale torna il sereno, e che il fiume bisogna attraversarlo al ponte. Tuttavia vivo senza progettare nulla. Non nascondo di avere paura». A causa della pandemia ha dovuto trovare un altro alloggio, ha l'obbligo di firma e non può lasciare il paese. «Il mio stato d'animo cambia in continuazione. Mi aiuta la passione per la fotografia, non voglio perdere la possibilità di documentare». Anche se i sentimenti sono tumultuosi, i panorami rovesciati rispetto a quelli del Trasimeno e nell'attesa del giudizio finale «non dormo e mi domando cosa ci faccio qui».

