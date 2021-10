Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

LA STORIA

«Sono famoso, dovete rispettarmi». E giù botte alla festa di laurea. Gli agenti della squadra volante della questura sono intervenuti in un bar della nella zona universitaria dopo che un uomo aveva aggredito alcuni clienti. Giunti sul posto gli agenti raccoglievano le dichiarazioni delle vittime e di altri presenti al momento dei fatti, tutti ignari sulle cause che spingevano il soggetto, noto per i suoi modi aggressivi e prepotenti, a assumere una condotta violenta nei loro confronti.

L'aggressore, individuato dalla polizia poco dopo nelle vicinanze del bar, è stato identificato come cittadino naturalizzato italiano nato nel 1985, il quale, senza alcun apparente motivo, cominciava ad aggredire verbalmente un ragazzo appartenente a un gruppo intento a festeggiare la laurea di un amico. Durante il diverbio si è passati alle vie di fatto. In un attimo l'uomo cominciava a inveire anche contro altri ragazzi, compresa la fidanzata di uno di questi la quale veniva improvvisamente colpita e spintonata.

Ai presenti che cercavano di placare gli animi dell'uomo lo stesso, continuando a spintonare e colpire chiunque si fosse trovato nelle sue immediate vicinanze, rispondeva di essere una persona molto conosciuta a Perugia e che tutti dovevano dimostrargli rispetto.

L'aggressore non è nuovo a fatti del genere visto che a suo carico, durante il controllo, sono emersi numerosi precedenti per percosse, rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. A quella lista ha aggiunto una denuncia percosse.

A CITTÀ DI CASTELLO

Continuano i servizi di controllo del territorio della polizia di Stato disposti dal questore Sbordone al fine di contrastare i reati predatori sul territorio di Città di Castello, con il contributo del personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e con il coordinamento del commissario del locale commissariato, Michele Santoro.

In particolare gli equipaggi hanno identificato 48 persone e controllato 26 veicoli. Durante le operazioni è emersa un'infrazione al Codice della Strada, da parte di un cittadino extracomunitario, a cui è stata ritirata la patente di guida straniera per la mancata conversione in patente italiana.

Rintracciato un uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di furto.