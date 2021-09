Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

Con il corto Solo, pensato e realizzato durante il secondo lockdown, è approdato a Barcellona a uno dei festival internazionali più importanti per tale categoria. Una vetrina che per il regista perugino Matteo Novelli è arriva dopo varie esperienze, idee e strade cambiate, un lusso che a trent'anni ci si può anche permettere. Aspettando l'esito del festival spagnolo targato Imdb, il sito che gestisce informazioni su film, attori e registi, ecco il suo racconto.

Matteo Novelli come preferisce essere definito?

«Se devo scegliere un appellativo, il più adatto è quello di regista che poi comprende tante sfaccettature. Oggi domina una versatilità dovuta anche all'ambito lavorativo: per stare al mondo bisogna esserlo il più possibile».

Com'è iniziata questa passione?

«È stata la scrittura a farmi avvicinare a questo mondo più che la regia con cui poi mi sono trovato bene: in accademia e lavorando su alcuni progetti ho scoperto ruolo in cui mi sentivo a mio agio».

Quali le tappe principali del tuo percorso?

«Ho iniziato con collaborazioni aziendali (spot social) e mi sono fatto le ossa con la web serie Share (sul bullismo, ndr): così ho preso consapevolezza di poter fare cose anche più profonde ed elaborate. Complice l'ultimo periodo, nel quale abbiamo ragionato di più affinando il collegamento con noi stessi, mi sono dedicato a lavori più moderni di cui Solo è il capostipite».

Un progetto sviluppato durante il lockdown.

«Solo nasce a novembre 2020: non parla di lockdown ma di una sensazione che può amplificare, racchiudendo le riflessioni fatte in quei mesi e nei precedenti nei quali ho potuto affinare la tecnica. Tra Share e Solo sono passati 4-5 anni, un tempo nel quale alla mia età si cambia parecchio».

Come sei arrivato a Barcellona?

«Solo è un progetto di una purezza indipendente. È stato realizzato totalmente da me in tutti i ruoli e allo stesso modo è stato distribuito, selezionando alcuni festival cui mi piaceva partecipare. Così sono arrivato a Barcellona, festival rilevante, inserito nel circuito Imdb».

Giovedì sera la proiezione, com'è andata?

«Chi era in sala ha fatto molte domande rispetto alle altre proiezioni cui ho assistito. Per me va benissimo così».

A quali altri festival hai inviato Solo?

«La prossima settimana sarà proiettato a Caorle, altro evento rilevante per il cinema indipendente italiano, e il corto ha ottenuto un premio al festival di Varese».

Altri progetti in cantiere?

«Ne ho alcuni diversificati come tematica di cui sono autore e regista: uno di questi è Rouge, una reinterpretazione di Cappuccetto Rosso che vedrà la luce nei prossimi mesi. Altri lavori rientrano nel fashion o nell'astratto: uno di questi, in uscita nel 2021, si chiama Zero e racchiude un mix di arti».

