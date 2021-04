25 Aprile 2021

SOLIDARIETÀ

Un gesto di solidarietà in occasione della festa della mamma. Per festeggiare questa ricorrenza, che quest'anno cade domenica 9 maggio, un'imprenditrice perugina ha lanciato un appello per mettere in campo una iniziativa di beneficenza e aiutare la piccola Noemi.

La bimba perugina di 11 anni è affetta da una malattia rara, la sindrome di Rett, una patologia neurologica che provoca un rallentamento dello sviluppo e le complicazioni del caso. Negli anni la comunità si era mossa con iniziative per aiutare la mamma Alessia e consentire le cure di Noemi in una struttura specializzata del Texas, che comporta costosissime spese, ma con il Covid anche questo tipo di iniziative di solidarietà sono diventate più difficili da mettere in campo. Così Federica, titolare del centro estetico Natural Beauty a Perugia (nella zona della Pallotta), ha deciso di promuovere una linea di prodotti speciali proprio in occasione della festa della mamma. Per aiutare Alessia e Noemi è facile: basta acquistare un kit di bellezza, magari proprio per donarlo alla propria mamma in occasione del 9 maggio, e automaticamente verrà devoluta una somma di denaro per aiutare Noemi ad affrontare le spese delle cure in Texas nel centro altamente specializzato in questa patologia, dove la piccola trascorre tre mesi per recuperare quanto più possibile funzioni e abilità per vivere al meglio la quotidianità.

Cri. Ma.