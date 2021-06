2 Giugno 2021

SOLIDARIETÀ

Sono state consegnate alla segreteria amministrativa del reparto di oncologia medica dell'ospedale Santa Maria della Misercordia una postazione informatica dotata di computer e stampante e una fotocopiatrice avanzata. La donazione è stata resa possibile grazie alla sinetgia fra Perugia Calcio e Avanti Tutta onlus, con il supporto dei sostenitori biancorossi che hanno aderito alla speciale asta per aggiudicarsi le maglie dei Grifoni indossate durante la stagione. Ieri la consegna delle attrezzature alla presenza del direttore generale del Perugia Gianluca Comotto, del presidente di Avanti Tutta Sergio Cenci, del professor Mario Mandalà e della dottoressa Ambra Arcangeli del reparto di degenza di oncologia. «Siamo orgogliosi della partnership nata in questa stagione con il Perugia Calcio ha dichiarato Sergio Cenci . Con le aste delle maglie abbiamo realizzato un piccolo gesto verso chi è sempre in prima linea a combattere la malattia oncologica. Ci auguriamo che la donazione effettuata possa contribuire a rendere sempre più funzionale il reparto verso cui esprimiamo sempre la più alta gratitudine, per la sensibile vicinanza sempre mostrata verso i pazienti e famiglie». «Non esiste assistenza e ricerca senza tecnologia, questi mezzi ci aiuteranno ancor di più», ha detto Mandalà. «Oggi abbiamo avuto la conferma che la collaborazione con Avanti Tutta è produttiva ha aggiunto Comotto -. L'auspicio è che continui anche il prossimo anno, magari in presenza, Covid permettendo»