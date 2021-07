Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

SOLIDARIETÀ

SAN GIUSTINO Prima assemblea di Federcaccia Città di Castello nella zona ricreativa dell'antistadio di Pitigliano, a Lama. La più grande associazione venatoria dell'Altotevere chiama a raccolta gli iscritti anche per fare il punto sulle iniziative solidali portate a conclusione. «Ci siamo sempre dimostrati estremamente attenti ai problemi della pandemia, questa volta rinunciano alle comodità degli ambienti chiusi per evitare situazioni favorevoli alla diffusione del contagio». Simone Petturiti, nel doppio ruolo di presidente comunale e regionale, anticipa i temi della riunione. «Non si può non ricordare che l'associazione ha donato una quota di ogni tessera utilizzata nell'acquisto di due macchine respiratorie per la rianimazione degli ospedali umbri». Da inizio pandemia raccolti 18mila euro. «Delegando la scelta alla Protezione Civile ed all'organizzazione sanitaria il macchinario per la provincia di Perugia è andato in dotazione all'ospedale di Città di Castello».

Nei bilanci che saranno resi pubblici stasera anche più di tremila euro devoluti al Centro accoglienza San Giovanni. «In un momento storico in cui l'attività venatoria incontra tante difficoltà è giusto non tacere le azioni che in silenzio i cacciatori fanno a sostegno della collettività». Non dimenticando «il controllo della selvaggina, il mantenimento dell'accesso a boschi e terreni incolti, di monitoraggio antincendio ed antinquinamento».

W. Rond.