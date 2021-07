Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

SOLIDARIETÀ

PANICALE Un aiuto concreto per la comunità e uno spazio nato ascoltando le esigenze di molti cittadini in difficoltà. A Tavernelle di Panicale, nei locali della Croce Rossa che col suo volontariato copre l'intera area della Valnestore, è stato realizzato il progetto Mettiamoci in ascolto grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Volontari formati e operatori in grado di aiutare i cittadini a districarsi nelle maglie fitte delle nuove burocrazie online. Ma non solo, come spiega Matteo Fratini, presidente del Comitato Cri: «Chi non ha il pc a casa oppure ha difficoltà può venire da noi, ad esempio per scaricare i risultati delle analisi mediche, accedere ad identità digitali richieste dalla pubblica amministrazione, fare delle prenotazioni, richieste di documenti». Il Centro d'ascolto ad oggi è solo su appuntamento. È pensato principalmente per famiglie povere e anziani soli. «In particolare questi ultimi vivono un ulteriore disagio legato all'ormai sempre più diffusa digitalizzazione dell'accesso a servizi fondamentali» sottolinea Fratini.

Gia.Ago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA