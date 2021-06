SOLIDARIETÀ

Il Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana ha consegnato 300 confezioni di gianduiotti al personale sanitario del Santa Maria della Misericordia. Piccolo il gesto, utile ad addolcire la bocca a chi ha tanto lavorato a favore dei cittadini, ma simbolicamente grande per riconoscenza e gratitudine. L'iniziativa è stata coordinata dalla Croce Rossa Italiana, a livello nazionale, che ha consegnato i cioccolatini a tutte le aziende ospedaliere italiane. Il Comitato della Cri di Perugia, ha quindi operato per conto dell'azienda cioccolatiera torinese Authos Ford, che l'ha delegato a donare e distribuire le 300 confezioni di gianduiotti a tutto il personale sanitario, impegnato sul fronte Covid del Santa Maria della Misericordia. Quindi destinatari dell'omaggio medici, infermieri, volontari, che con coraggio e dedizione sono stati determinanti nel fronteggiare la pandemia. Alla consegna dei gianduiotti hanno partecipato Giovanna Bifani della Croce Rossa accompagnata da alcuni volontari, per l'azienda ospedaliera, ha assunto le funzioni di referente la dottoressa Serena Zenzeri dell'economato, accompagnata da una delegazione di dipendenti. La cosa non si è esaurita con la semplice consegna, ma avrà un seguito grazie ai questionari dell'azienda torinese che intende raccogliere le testimonianze degli operatori così da poterle pubblicare, sotto forma di onda positiva, in vista della ripartenza.

Luigi Foglietti



© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 14 Giugno 2021, 05:02