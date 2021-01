SOLIDARIETÀ

FRATTA TODINA La generosità dei vigili del fuoco del distaccamento di Todi non si è fermata dinanzi alle restrizioni imposte dal Covid ed hanno ugualmente voluto portare solidarietà al Centro Speranza di Fratta Todina. Ogni anno, infatti, per la festività della Befana, grazie alla attesa ed apprezzata esibizione offerta su Piazza del Popolo a Todi, dove un vigile vestito da Befana scende dal campanile, raccolgono offerte che vengono devolute al Centro. Quest'anno la tradizione si è fermata, ma non la generosità, tanto che una delegazione del distaccamento ha consegnato a Palazzo Altieri sede del Centro, una donazione in denaro ed alcune confezioni di dolciumi, un atto delicato rivolto ai bambini, agli adolescenti ed agli adulti con disabilità. «Voglio ringraziare i vigili del fuoco di Todi per la loro generosità ha detto Giuseppe Antonucci, presidente del Centro perché in questi momenti particolari, la loro vicinanza è molto gradita in quanto noi oltre ad essere un centro di assistenza e recupero di persone disabili siamo anche una azienda che in questo momento non può operare per i noti motivi, quindi non produce alcun reddito». Il Centro Speranza è gestito dalla Congregazione delle suore ancelle dell'Amore Misericordioso, ed ha una storia molto lunga che inizia molti anni prima della sua effettiva esistenza, su ispirazione della beata Madre Speranza.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA