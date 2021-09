Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:00

SOLIDARIETÀ

ASSISI L'istituto serafico compie 150 anni. Una storia iniziata il 17 settembre 1871, quando san Ludovico da Casoria fondò ad Assisi un'Opera per assistere bambini ciechi e sordi. Oggi rappresenta un modello nella riabilitazione, nella ricerca e nell'innovazione medico scientifica per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

«Sappiamo - dichiara Francesca Di Maolo, presidente del Serafico - che ci aspettano ancora molte prove e che il cammino sarà a volte impervio, ma abbiamo la certezza di poter affrontare il futuro rispondendo ai nuovi bisogni delle persone con disabilità. Lo dobbiamo ai tanti genitori che si rivolgono a noi. Ed è proprio ai genitori di tutti i ragazzi speciali incontrati nel nostro lungo cammino che vogliamo dedicare questo traguardo, perché nel tempo ci hanno insegnato a non arrenderci mai. Continueremo ad abbracciare i loro figli e ad essere la loro voce. Lo faremo perché il compito che ci sentiamo affidato è molto di più che curare, assistere e riabilitare, si tratta di contribuire alla costruzione di una società degna dell'uomo, che mette al centro la fragilità».

Massimiliano Camilletti

