28 Aprile 2021

LA STRATEGIA

CITTA' DI CASTELLO Scatto green di Sogepu. Investimenti per cinque milioni nel triennio in corso sul versante della sostenibilità ambientale. Spendendo oltre un milione, dall'inizio dell'anno l'azienda ha avviato il rinnovo del parco mezzi per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti mettendo su strada veicoli a metano. Entro dicembre è previsto un ulteriore impegno di pari importo per dieci autocarri a metano e gpl. Tre milioni, invece, andranno a implementare l'impiantistica del Polo di Belladanza su un paio di direttrici a forte impronta ecologica. La produzione di un fertilizzante naturale ricavato dal trattamento della frazione organica, su misura per le esigenze del comparto agricolo. Primo passo verso l'obiettivo di sviluppare una sinergia con le aziende altotiberine finalizzata alla riduzione dell'impiego di concimi chimici. Il potenziamento della generazione di elettricità dai rifiuti e dai pannelli fotovoltaici da montare sulle coperture dei fabbricati e nel bacino della discarica per conseguire la completa autonomia elettrica dello stabilimento e sviluppare l'impiantistica. «Nonostante il momento complesso questi investimenti dimostrano la capacità di un'azienda espressione del territorio di guardare avanti e di saper cogliere sfide fondamentali che sono quelle di migliorare la qualità del servizio, ma anche di promuovere l'innovazione e la crescita economica della comunità di riferimento», sottolinea l'amministratore unico di Sogepu, Cristian Goracci. «Le scelte finalizzate alla tutela dell'ambiente e della qualità della vita sono perfettamente in linea con gli obiettivi dell'amministrazione comunale di restituire ai cittadini benefici dalla gestione dei rifiuti», aggiunge l'assessore Massimo Massetti.

Walter Rondoni

