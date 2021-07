Martedì 6 Luglio 2021, 05:02

LA SFIDA

Mentre l'attenzione è puntata sull'organizzazione della nuova edizione di Velimna, la Pro Ponte traccia un bilancio su due iniziative che hanno riscosso successo in termini di adesione e decoro del maxi quartiere di Ponte San Giovanni. Sono infatti diventati oltre 800 i membri del gruppo social I balconi fioriti, creato recentemente dall'associazione per invitare i ponteggiani ad abbellire i propri terrazzi con vasi di fiori e piante. Se prima si potevano contare a decine i balconi con fioriere, ora sono diventati centinaia. «E con questa iniziativa anche chi ha un piccolo giardino ha dedicato più tempo alla propria area verde dissodando la terra per piantare altri fiori e piante. I numerosi balconi fioriti arrivano ora a dimostrare amore per l'ambiente e per la natura, amore per la bellezza da parte di cittadini discendenti, la maggior parte, dagli etruschi sempre rispettosi della natura e delle sue preziosità».

C'è soddisfazione anche per il successo di un altro evento, Wivi il Parco, che ha radunato tante persone in una delle aree verdi del quartiere. Ma «chi c'è dietro il successo di un evento? È bene cominciare a condividerlo», spiega la Pro Ponte presieduta da Antonello Palmerini che ha elencato chi ha sostenuto la manifestazione. «Saci, Pronto Green, Conad, Pcs group, Pefc, Tipografia Giostrelli, Automigliorgas, C'entro, Arte del Gelato, Judo Gym, Passi di salute, Pizza Ponte, Nostrano, Hotel Manzoni, Piscina Bar Pizzeria, Pizzeria Aix e poi Sandro Allegrini, Leandro Corbucci, Gianfranco Zampetti, Nello Cicuti, Gianpaolo Migliarini, Valentina Pippi, il Maestro e le Sergettes, 'Na grammatica bulissima con Diego Mencaroni e Wikipedia». Ora gli sforzi della Pro Ponte sono tutti rivolti all'edizione 2021 di Velimna gli Etruschi del Fiume, a fine agosto.