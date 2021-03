18 Marzo 2021

Sempre più persone non possono permettersi di acquistare i medicinali e per dare un supporto fanno sempre più sinergia Afas e Caritas diocesana. Già dalla seconda metà di marzo, nelle farmacie Afas, sarà possibile donare medicinali e prodotti farmaceutici. Tali prodotti saranno destinati alle quattro strutture del territorio della Caritas che offrono supporto rispetto a questa problematica: il consultorio medico Villaggio Sorella Provvidenza e l'emporio Tabgha di via Montemalbe, così come l'emporio Siloe di Ponte San Giovanni e l'emporio Divina Misericordia di Sant'Andrea delle Fratte. A gestire questi centri sono dei medici in pensione che fanno orientamento alla salute e distribuzione di farmaci i quali registrano un aumento costante dell'utenza, soprattutto nell'ultimo periodo. Le strutture della diocesi sostengono al momento 1800 famiglie, ricorda il direttore don Marco Briziarelli. «Con il diffondersi dell'emergenza sanitaria le criticità sono aumentate e a livello di bisogni sanitari abbiamo conosciuto un incremento di richieste di circa il 30 per cento. In particolare notiamo un acuirsi delle difficoltà per gli italiani, con un'incidenza più significativa sulle famiglie con bambini». «Il nostro scopo principale è quello di prenderci cura delle persone», aggiunge il direttore generale Afas Raimondo Cerquiglini. Il presidente Antonio D'Acunto spiega che Afas vuole fare la propria parte anche attraverso questa campagna».