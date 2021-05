9 Maggio 2021

SOCIALE

Nasce un progetto per accompagnare, in termini di benessere psicofisico, emotivo e relazionale, la crescita dei bambini e delle loro famiglie. L'iniziativa, o meglio il progetto Cresciamo, è promosso da Usl Umbria 1 e Afas che fanno sinergia per proporre una serie di attività, iniziative e incontri, da pianificare in base alla situazione sanitaria, e diffondere apposito materiale operativo e informativo. Curato in particolare dall'Uos Distrettuale Neuropsichiatria infantile e psicologia clinica dell'età evolutiva della Usl Umbria 1, il progetto vede come principali destinatari i minori, in particolare quelli nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni, e i loro genitori e come destinatari intermedi i farmacisti che sono i principali divulgatori e sostenitori del percorso. Cartoline e album operativi, dedicati al gioco, all'attività fisica, al disegno e alla scrittura, sono stati realizzati con l'obiettivo di fornire a genitori e figli delle occasioni di divertimento e di apprendimento da condividere: elaborati da un team di psicologi, sono pensati anche e soprattutto per favorire la relazione e il dialogo. A questi si aggiungono degli opuscoli informativi per i genitori che approfondiscono diversi aspetti dello sviluppo psico-affettivo, emotivo, sociale e cognitivo dei bambini e che forniscono quindi semplici suggerimenti educativi. Completano il progetto momenti formativi e una serie di incontri esperienziali con piccoli gruppi di bambini condotti anche in questo caso da psicologi ed educatori.