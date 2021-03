31 Marzo 2021

SOCIALE

MONUMENTO BLU

PER L'AUTISMO

Fino a domenica l'orologio di palazzo dei Priori e le statue del grifo e del leone si tingono di blu in

occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, che ricade venerdì 2 aprile. Da venerdì a sabato luci blu anche per la fontana Maggiore e la torre degli Sciri. L'iniziativa, promossa da Angsa Umbria Onlus e Gruppo Rare Special Power, è stata accolta «con piacere» dal Comune, ha detto l'assessore alle Politiche sociali Edi Cicchi.

DAL PALAZZO/1

DOCUMENTO DI VOLPI

SU DISAGIO GIOVANILE

Approvato in consiglio comunale l'ordine del giorno presentato da Nicola Volpi (Progetto Perugia) sul tema del disagio sociale giovanile causato dal Covid-19. Volpi ha ribadito che l'isolamento forzato «sta causando danni irreparabili ai giovani, come attestano studi, nonché l'aumento dei sintomi di ansia e depressione, fino al boom dei tentativi di suicidio in età adolescenziale attestati dalla cronaca in questo periodo di pandemia». Ha chiesto alla giunta di «farsi portavoce presso la Regione affinché si valuti, non appena ci sarà la possibilità, la riapertura degli spazi di socialità ovviamente con regole chiare e adeguate all'emergenza».

DAL PALAZZO/2

OK AL REGISTRO

BIGENITORIALITÀ

Approvata in consiglio comunale la proposta di delibera sul regolamento per il registro della bigenitorialità, presentata dai consiglieri Nannarone (FdI) e Cagnoli (FI). Scopo dell'atto è garantire, in caso di separazione, piena tutela degli interessi del minore con delle garanzie per cui i genitori continuano ad esercitare gli stessi diritti e doveri.