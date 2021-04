10 Aprile 2021

SOCIALE

«La popolazione anziana di Perugia, che rappresenta il 24,3% del totale, va tutelata e non tartassata. È un invito fermo che rivolgiamo al sindaco Andrea Romizi, che nella predisposizione del bilancio ci sembra non tenerne conto. Farlo significherebbe prevedere un'addizionale comunale progressiva e non piatta e una fascia di esenzione più alta, che deve tutelare i redditi e le pensioni più basse». L'affondo rivolto verso palazzo dei Priori è di Mario Bravi e Luciano Campani dello Spi Cgil, che annunciano battaglia. Metteranno in atto «tutte le iniziative necessarie a tutelare la condizione di vita delle persone anziane del nostro territorio, così

duramente colpite anche dalla pandemia e dai ritardi che si stanno registrando sulle vaccinazioni». Lo Spi Cgil ricorda che i pensionati residenti a Perugia «percepiscono assegni più bassi delle già basse pensioni presenti nel nostro paese». L'importo medio mensile delle pensioni di vecchiaia e anzianità è di 1.148 euro lordi, il 15% in meno rispetto alla media italiana.

DAL PALAZZO

A proposito di soldi, ieri le commissioni Affari Istituzionali e Bilancio hanno approvato il regolamento di disciplina del canone unico patrimoniale. In commissione Bilancio sono state poi illustrate le pratiche relative al Dup (il documento unico di programmazione), stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre 2020 e il bilancio di previsione 2021-2023.