28 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







SOCIALE

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve promuove un nuovo progetto di supporto a chi è in difficoltà. Si chiama Adotta una famiglia e fa seguito all'altro progetto già attivo da tempo, Adotta un affitto, tutt'ora attivo e che permette di aiutare oltre 70 nuclei familiari in emergenza abitativa a causa della perdita del lavoro durante la pandemia e in gravi difficoltà nel pagamento di bollette e affitto. La nuova iniziativa prende forma a seguito delle continue e crescenti richieste di aiuto registrate dal centro di ascolto della Caritas (in media al giorno tra i 22 e le 27 nuclei familiari accedono al centro di ascolto). Inizierà il primo aprile e nella sua prima fase intende aiutare 50 famiglie in difficoltà, residenti nel territorio diocesano.

COME FUNZIONA

È richiesto un impegno morale a sostenere una famiglia per un anno attraverso vari piani di adozione. Persone fisiche (singoli/famiglie/gruppi di famiglie/gruppi di amici, colleghi, ecc.): piano di adozione A: 150 euro/mese per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche; piano B: 250 euro/mese per il sostegno al pagamento del canone di locazione o del mutuo; piano C: 400 euro/mese per il sostegno alle utenze e all'affitto; Aziende: piano di adozione D 500 euro/mese per il sostegno alle utenze, all'affitto o del mutuo e alle spese straordinarie. Il progetto durerà 12 mesi. Per aderire adottaunafamiglia@caritasperugia.it.