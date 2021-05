4 Maggio 2021

SOCIALE

Ha riaperto le sue porte a persone disabili Casa Emmaus, struttura che si trova a Lidarno. Sono infatti riprese, in tutta sicurezza, le attività nel salone organizzate comunitario. Casa Emmaus è nata nel 1999 come opera segno del IV congresso eucaristico diocesano in preparazione al Giubileo del 2000, fortemente voluta dall'allora direttore della Caritas perugina e parroco di Sant'Egidio-Lidarno monsignor Giacomo Rossi per ospitare «persone con varie necessità spiega Angela Ciccolella, una delle responsabili - da disabilità a indigenza, ad appoggio per chi era in cura nell'allora policlinico di Monteluce. Nel 2005, ad opera gratuita dei parrocchiani, fu aperto un grande salone adibito a vari usi sia per la parrocchia che per gli incontri mensili del Centro volontari della sofferenza». I quattro confortevoli appartamenti che compongono la struttura, messi a disposizioni di operatori sanitari e per il progetto Ri-Housing nella fase acuta della pandemia, vengono utilizzati all'occorrenza per persone in difficoltà e per accogliere nei fine settimana gli ospiti disabili che lo richiedono. Nell'occasione viene lanciato un appello ai cittadini cui si chiede di «venire a conoscerci e a diventare volontari. Casa Emmaus ha bisogno di nuovi amici volontari per poter proseguire la sua opera, una necessità emersa fin prima della pandemia». La realtà associativa che gestisce la struttura, riconosciuta dalla Caritas diocesana (direttore don Marco Briziarelli), è iscritta nel Registro regionale del volontariato.