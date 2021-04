3 Aprile 2021

SOCIALE

Dall'inizio della pandemia è cresciuto l'indice di povertà e l'impegno delle associazioni di quartiere è sempre più importante per chi è in difficoltà. Da quasi un anno va in questa direzione la rete di associazioni di Corso Garibaldi, che traccia un quadro della situazione e dell'operazione Borgo Solidale, promossa da Vivi il Borgo che insieme a Società di Mutuo Soccorso, commercianti di AssoGaribaldi, Yabasta e parrocchia di Sant'Agostino è in prima fila per distribuire cibo e generi di prima necessità. Una iniziativa, partita con il Paniere Solidale, che ogni 15 giorni nella sede al civico 136, con l'aiuto di chi è vicino all'associazione, aiuta famiglie e singoli in condizioni di vita difficili. L'associazione spiega che «circa la metà vivono nel borgo, il restante proviene da altre parti del centro e dalla periferia». Riscontrata una «leggera maggioranza di uomini (53%), il gruppo è costituito per lo più da giovani (44%) e adulti dai 31 ai 50 anni (48%), mentre gli ultracinquantenni sono il 7% circa. La maggior parte, il 60%, dichiara di avere una famiglia». Tenendo conto di tutte le informazioni raccolte «sono 80 le persone che fruiscono dell'operazione Borgo Solidale», sostenuta da circa 50 persone. Fra questi c'è chi ha fatto una donazione sporadica e chi collabora con una quota fissa di 10 euro al mese. La raccolta fondi avviene direttamente in sede i primi mercoledì e sabato di ogni mese dalle 17 alle 19, o con un bonifico mensile di 10 euro nel conto dell'associazione.